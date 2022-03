Elden Ring: ecco come lasciare un messaggio agli altri giocatori

Avventurarsi tra le lande dell'Interregno può essere una missione molto pericolosa, soprattutto se si affrontano i suoi avversari in solitaria. FromSoftware, però, dispone di un marchio di fabbrica che non ci lascia mai del tutto soli.

Stiamo ovviamente parlando dei meccanismi di multiplayer asincrono che caratterizzano ormai da tradizione i prodotti della software house giapponese. Esattamente come in Dark Souls o Bloodborne, anche in Elden Ring ogni avventuriero può decidere di lasciare un messaggio sul terreno di gioco. Quest'ultimo potrà successivamente essere letto da altri viaggiatori, che potranno reagire ad esso, in maniera conforme al suo livello di utilità. Ma come si fa esattamente a pubblicare un messaggio in Elden Ring?

Il procedimento è in verità molto semplice. Per prima cosa, è necessario recuperare un oggetto che attende i giocatori all'avvio della partita. Una volta terminata la sequenza introduttiva di Elden Ring, saremo trasportati all'area del tutorial, dove troveremo un cadavere presso il quale recuperare il Dito Avvizzito di Senza Luce. Quest'ultimo è l'unico requisito essenziale per poter iniziare a condividere messaggi con il resto della community.



Una volta ottenuto l'oggetto, dovremo semplicemente accedere al menu di gioco e selezionare l'opzione "Messaggi". All'interno della categoria "Scrivi Messaggio", potremo poi selezionare una serie di modelli pre-impostati, da sfruttare per offrire consigli (o ingannare!) altri Senza Luce in cerca dell'Anello Ancestrale. Ma attenzione, Elden Ring infatti vi incentiva a essere utenti responsabili e generosi: se leggendo un vostro messaggio, un altro giocatore reagisce applaudendo, allora recupererete gratuitamente una piccola porzione di salute.