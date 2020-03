Elden Ring: le musiche sono composte dallo stesso autore di Bloodborne e Sekiro

Nonostante si trovi in cima alle liste dei giochi più attesi di un bel po' di giocatori, Elden Ring è ancora per larga parte avvolto nel mistero. Sono ben poche le informazioni ufficiali relative a questo interessante action RPG dalle tinte nordiche, nato dalla collaborazione tra FromSoftware e l'autore di Game of Thrones George R.R. Martin.

Qualcosa di concreto, in ogni caso, sta cominciando a trapelare. Quest'oggi, ad esempio, abbiamo scoperto che Yuka Kitamura si sta occupando della composizione della colonna sonora. Per chi non lo sapesse, si tratta dello stesso autore che ha realizzato le musiche di Dark Souls II, Dark Souls III, Bloodborne, Déraciné e Sekiro Shadows Die Twice... tutta la produzione più recente di FromSoftware, in parole povere.

A confermarlo è stato lui stesso in risposta da una richiesta diretta di un fan. "Ti prego, dimmi che stai lavorando alla colonna sonora di Elden Ring", ha scritto Ibrahim Abdullah su Twitter. Kitamura, senza esitare, ha risposto: "Sì, ci sto lavorando". I fan possono dormire sogni tranquilli.

Elden Ring è previsto su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma la data d'uscita è ancora avvolta nel mistero. Il titolo non si è mai neppure mostrato in un vero e proprio video gameplay. Tutto quello che sappiamo sul progetto lo abbiamo raccolto nella nostra anteprima di Elden Ring.