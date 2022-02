Elden Ring e la narrazione criptica: la libera interpretazione è fondamentale per Miyazaki

Senza smentirsi nemmeno questa volta, Hidetaka Miyazaki e FromSoftware hanno dato vita ad un nuovo universo narrativo tanto affascinante quanto criptico con Elden Ring.

I fan della casa nipponica saranno ben abituati alla narrazione silenziosa di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, ma il director ha voluto ribadire quanto importante sia questo aspetto nei suoi lavori. Lasciare che i giocatori possano dare sfogo alla propria fantasia è un punto prioritario per Miyazaki, ed è per questo che George R.R. Martin ha delineato, in modo volutamente vago ed ermetico, gli eventi antecedenti a quelli che viviamo in prima persona in Elden Ring.

"Nei nostri giochi, la storia deve sempre servire l'esperienza del giocatore. Se Martin avesse scritto la storia del gioco, mi sarei preoccupato che avremmo potuto allontanarci da quella. Volevo che fosse in grado di scrivere liberamente e non si sentisse trattenuto da qualche meccanica oscura che potrebbe dover cambiare durante lo sviluppo.

Quel potere di immaginazione è importante per me. Offrire spazio all'interpretazione degli utenti crea un senso di comunicazione con il pubblico e, naturalmente, favorisce lo scambio di pareri tra gli utenti stessi della community. Questo è qualcosa che mi piace vedere svolgersi con i nostri giochi e che ha continuato a influenzare il mio lavoro".

