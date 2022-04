Elden Ring e le stranezze del roleplay: la Buoncostume invade i Senzaluce

Dopo aver ricevuto un'invasione multiplayer in Elden Ring, diversi esploratori dell'Interregno riferiscono di essersi imbattuti in sedicenti "agenti della buoncostume" incaricati di giudicare la moralità dei vestiti indossati dal proprio alter-ego.

Tra i primi a segnalare questo bizzarro fenomeno legato al roleplay di Elden Ring troviamo l'utente di Reddit Moonpapa333 che, accortosi dell'invasione di un esponente di questa "Fashion Police", ha registrato l'accaduto per poi pubblicare il tutto sul popolare forum, ricevendo oltre 23mila "Mi Piace" e centinaia di commenti.

La scenetta condivisa dal redditor mostra il momento esatto dell'invasione e l'insolito comportamento tenuto dal sedicente agente della buoncostume impegnato a garantire la moralità e il decoro dell'Interregno: l'invasore, infatti, non attacca il giocatore concorrente ma si limita a girargli attorno per scrutarne l'abbigliamento con l'ausilio di un cannocchiale. Terminata l'ispezione, lo pseudo-agente se ne ritorna mestamente nel suo mondo, non prima però di esprimere il suo giudizio inchinandosi in maniera rispettosa o redarguendo l'avversario in funzione, appunto, della moralità e della decenza del suo abbigliamento!

Anche voi avete incrociato un appartenente alla "Fashion Police" dell'Interregno o, più in generale, in un giocatore impegnato nel roleplay? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulle migliori storie dell'Interregno di Elden Ring.