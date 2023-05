Elden Ring: primo Nebula Award per Miyazaki e FromSoftware, terzo per George R.R. Martin

Il successo di Elden Ring non vuole saperne di avere fine, e dopo aver raggiunto e superato le 20 milioni di copie, il fantasy open world viene celebrato anche in occasione dei Nebula Awards da cui FromSoftware esce vincitrice.

Il Nebula Award per il "best writing in a videogame" va ad Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, entrambi autori degli aspetti narrativi di Elden Ring. Se per il game director e presidente di FromSoftware si tratta del primo riconoscimento di questo tipo, si tratta invece del terzo Nebula Award per Martin, che peraltro ha collezionato nel corso degli anni 14 nomination tra i suoi romanzi e racconti pubblicati in tutta la sua carriera.

I Nebula Awards sono un premio incentrato su opere di fantascienza e fantasy che viene assegnato ogni anno tramite un'apposita celebrazione. I premi sono generalmente incentrati sulle opere letterarie, ed ma esiste anche una categoria per le Dramatic Presentation, che quest'anno ha visto vincitore il film Everything Everywhere All at Once, già incoronato miglior film dell'anno agli Oscar.

A seguito del successo che perdura da febbraio 2022, i giocatori rimangono in paziente attesa di Elden Ring Shadow of the Erdtree, espansione dell'action-RPG che ci riporterà nell'Interregno. Gli ultimi report di Kadokawa, tuttavia, lasciano intuire che potremo assistere all'arrivo di Shadow of the Erdtree non prima di aprile 2024.