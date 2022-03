Elden Ring: Neil Druckmann ha trasformato il suo personaggio in un clicker di TLOU

Tra i tanti giocatori che in questi giorni si sono lanciati nella lunga avventura nell'Interregno creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, c'è anche Neil Druckmann, noto co-presidente di Naughty Dog e principale autore della serie di The Last of Us (l'articolo mostra un'armatura di Elden Ring che potrebbe costituire uno spoiler minore).

Druckmann sta aggiornando costantemente i suoi follower sul suo viaggio in Elden Ring, e sembra proprio che il creative director sia arrivato ad un punto di svolta per la sua partita. Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il personaggio di Druckmann è praticamente diventato un clicker di The Last of Us.

Naturalmente, non parliamo di una mutazione vera e propria, ma di una peculiare e insolita armatura che è possibile raccogliere esplorando l'Interregno di Elden Ring, e che sembra trasformare il nostro alter ego in una sorta di fungo antrompomorfo. Impossibile per Druckmann non creare un collegamento con il Cordyceps, il fungo parassita i cui effetti devastanti hanno dato il via alla drammatica storia raccontata in The Last of Us e The Last of Us Parte II.

Se dopo l'ultima fatica di FromSoftware non ne aveste ancora abbastanza dei Souls, vi rimandiamo al nostro Speciale dedicato ai migliori soulslike in arrivo dopo Elden Ring.