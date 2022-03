Elden Ring e i nemici del Senzaluce: ecco i migliori boss dell'Interregno

La dimensione open world di Elden Ring è immensa e ricca di nemici, alcuni anche facoltativi: ecco quali sono secondo noi i 5 migliori boss del gioco. Non dimenticate di farci sapere nello spazio dei commenti quali sono i vostri preferiti.

Nel lungo viaggio intrapreso da ogni Senzaluce per divenire Lord Ancestrale, gli scontri con creature draconiche, mostri deformi, cavalieri corrotti o semidei caduti sono praticamente all'ordine del giorno, con epiche battaglie da affrontare per progredire nella storia o anche solo per ampliare il proprio equipaggiamento.

Tra grottesche amenità come la Progenie del Vuoto Astel e sublimi valchirie come Malenia la Lama di Miquella, la visione creativa portata avanti dagli artisti al seguito di Hidetaka Miyazaki si concretizza in un meraviglioso (e letale) caleidoscopio di esperienze destinate a rimanere scolpite nella memoria degli appassionati del genere.

Per un approfondimento ulteriore, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi consigliamo di leggere anche il nostro speciale sui boss memorabili di Elden Ring a firma di Federico Ercole, con tantissimi spunti di riflessione sull'impegno profuso da FromSoftware nel dare forma a un pantheon così ricco di nemici. E voi, a quali boss di Elden Ring siete più 'affezionati'? Fatecelo sapere con un commento.