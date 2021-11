Elden Ring Network Test: il boss finale è stato sconfitto con un trucco

Sono trascorse solo poche ore dall'apertura dei server del Network Test di Elden Ring e già nella prima sessione della Beta è stato individuato un bizzarro metodo per far fuori il boss finale senza quasi alzare un dito.

Il boss in questione, ovvero l'enorme drago Agheel, è un vero osso duro e ha messo a dura prova la pazienza dei fan, alcuni dei quali hanno inavvertitamente scoperto una tattica molto particolare per eliminare questo boss. In maniera del tutto inaspettata, infatti, la creatura volante subisce ingenti danni da caduta anche da altezze non particolarmente elevate: una volta appresa questa informazione, i giocatori hanno attirato l'attenzione del drago per poi farsi seguire fino ad un piccolo dirupo, dal quale sono scesi con qualche secondo d'anticipo rispetto al nemico. Così facendo, la creatura segue il giocatore e muore in seguito alla caduta, malgrado si tratti di un salto di pochissimi metri al quale dovrebbe sopravvivere senza subire il minimo danno. È molto probabile che si tratti solo di un bug e non è da escludere che FromSoftware riesca a risolverlo prima della fine del Network Test, la cui ultima sessione è prevista per il prossimo lunedì.

Prima di lasciarvi al video che mostra la rovinosa caduta del drago, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con le cose da sapere prima di iniziare a giocare il Network Test di Elden Ring.