Elden Ring Network Test: avete un codice in più? Potete condividerlo con la community

Bandai Namco ha inviato i codici per il Closed Network Test di Elden Ring in programma dal 12 al 15 novembre, l'invio è terminato e sappiamo che molti di voi sono rimasti senza codice. Purtroppo non abbiamo codici per poterli distribuire ai lettori ma abbiamo comunque pensato di offrirvi uno spazio per ricerca e offerta.

Se avete un codice in più potete (se vi fa piacere, ovviamente) condividerlo con la community di Everyeye, se state cercando una chiave provate invece a lasciare un commenti qui sotto e magari qualcuno verrà in vostro aiuto offrendovi un codice per riscattare il Closed Network Test di Elden Ring.

Questo spazio è a vostra disposizione per offrire e cercare codici, qualcuno di voi potrebbe avere un codice extra o magari non può prendere parte alle sessioni di test a causa degli orari e dunque può cedere il suo codice ad altri utenti interessati.

Il Closed Network Test di Elden Ring si terrà dal 12 al 15 novembre secondo questo calendario:

Sessione 1: venerdì 12 novembre dalle 12:00 alle 15:00

Sessione 2: sabato 13 novembre dalle 04:00 alle 7:00

Sessione 3: sabato 13 novembre dalle 20:00 alle 23:00

Sessione 4: domenica 14 novembre dalle 12:00 alle 15:00

Sessione 5: lunedì 15 novembre dalle 4:00 alle 7:00

Non ci saranno altre sessioni oltre a queste, dunque dovrete necessariamente attenervi agli orari e alle date indicate.