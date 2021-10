Elden Ring Network Test: come iscriversi alla Beta di novembre

Bandai Namco ha aperto le iscrizioni alla Closed Beta di Elden Ring, un Network Test a numero chiuso in programma a novembre che permetterà ai giocatori di provare con mano il gioco di FromSoftware e allo studio di ottenere preziosi feedback per migliorare l'infrastruttura online.

Ma come fare per iscriversi al Closed Network Test di Elden Ring? Vi basterà andare sulla pagina della Beta di Elden Ring e cliccare sul pulsante "Effettua il login o crea un account", a questo punto effettuate il login con il vostro account Bandai Namco Games Ep!c o createne uno nuovo (la creazione del profilo è ovviamente gratuita), compilate il form con i dati richiesti e incrociate le dita.

Secondo quanto riportato nel regolamento ci sono circa 50.000 chiavi a disposizione che verranno inviate casualmente ai giocatori selezionati per l'accesso alla Beta Chiusa di Elden Ring. Sono previste in tutto cinque sessioni di gioco a novembre, ecco gli orari per l'Italia:

Sessione 1 - venerdì 12 novembre dalle 12:00 alle 15:00

Sessione 2 - sabato 13 novembre dalle 4:00 alle 7:00

Sessione 3 - sabato 13 novembre dalle 20:00 alle 23:00

Sessione 4 - domenica 14 novembre dalle 12:00 alle 15:00

Sessione 5 - lunedì 15 novembre dalle 4:00 alle 7:00

Elden Ring esce il 25 febbraio 2022, inizialmente atteso per il 21 gennaio, il gioco è stato rinviato di un mese per dare modo a FromSoftware di migliorare alcuni aspetti del progetto.