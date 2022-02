Elden Ring ha il New Game Plus oppure no?

Elden Ring promette di rivelarsi ricchissimo di contenuti, grazie al suo vasto open world pieno di sfide e di segreti da scoprire esplorando a fondo ogni angolo dell'Interregno. Arrivare ai titoli di coda richiederà quindi molto tempo, soprattutto per coloro che vorranno mettersi alla prova con gli scenari e boss facoltativi.

A tal proposito, viene spontaneo chiedersi se Elden Ring avrà il New Game Plus, presente nelle precedenti opere di From Software come Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice e la serie Souls. Ebbene sì, l'ultimo arrivato non farà eccezione: anche in Elden Ring sarà possibile sbloccarlo una volta terminato il gioco. Il funzionamento del New Game Plus di Elden Ring non presenta particolari sorprese rivelandosi piuttosto classico: ancora una volta, infatti, si potrà iniziare una seconda partita mantenendo intatti i dati del vostro personaggio, riaffrontando l'avventura con nemici più potenti rispetto alla prima run.

Il fattore rigiocabilità sarà quindi molto alto, e il Senzaluce terrà compagnia ai fan per tantissimo tempo, così da scoprire fino in fondo ogni singola idea e sorpresa concepita da Hidetaka Miyazaki ed il suo team per il nuovo Soulslike della software house giapponese. E se avete deciso di giocarlo su Xbox, volete sapere se Elden Ring sarà disponibile su Xbox Game Pass al lancio oppure no?