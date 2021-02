Elden Ring News: il canale YouTube con oltre 200 video... e nessuna notizia

Ci credete se vi diciamo che esiste un canale YouTube chiamato Elden Ring News che quotidianamente da quasi un anno pubblica video dedicati al gioco di Bandai Namco, con l'obiettivo di aggiornare la community? Perchè non dovreste crederci in fondo, cosa c'è di strano...

Assolutamente nulla, se non fosse che i video del canale Elden Ring News sono tutti uguali, brevissime clip di 20 secondi nella quale si ribadisce come non ci siano novità sul gioco. E non si tratta dello stesso video ricaricato ogni giorno dal momento che tutte in tutti viene scandita chiaramente la data odierna.

Ad oggi sono stati registrati e pubblicati 232 video, sporadicamente sul canale sono comparsi anche video dal tono diverso come "Tutto quello che sappiamo sul Elden Ring"... anche in questo caso, pochissimo, per non dire praticamente nulla.

L'autore (Mordecai) ha preso ispirazione da Hazard Time, canale che svolge lo stesso identico compito per un gioco molto atteso come Half-Life 3. Elden Ring News conta quasi 30.000 iscritti (29.800 nel momento in cui scriviamo) in attesa di novità che però ancora non arrivano.

La speranza è quella di saperne di più nel corso del 2021 e chissà che Mordecai non possa presto ripubblicare un nuovo trailer ufficiale di Elden Ring o un video di approfondimento con succose novità.