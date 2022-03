Elden Ring non ha una funzione di pausa? Invece sì, con un trucco nel menu

Da sempre i soulslike di FromSoftware non offrono la possibilità di mettere in pausa la propria partita (Sekiro Shadows Die Twice costituisce l'unica eccezione in questi ultimi anni, non essendo ascrivibile al genere Souls).

La filosofia dello studio di Hidetaka Miyazaki non è cambiata con Elden Ring, e neanche nel nuovo action-RPG open world è possibile mettere momentaneamente in pausa la propria partita. Se già una mod aveva permesso ai giocatori PC di ovviare a questa "mancanza", ora scopriamo come tutti gli utenti potrebbero sfruttare un semplice trucchetto per sospendere la partita in corso.

Come dimostrato su Reddit e Twitter, i giocatori possono mettere in pausa Elden Ring consultando l'Equipaggiamento nel menu, attivando la funzione "Aiuto" e quindi cliccando su "Spiegazione". L'azione in-game non si interromperà fino al passaggio finale (quando la spiegazione del menu viene visualizzata sullo schermo), quindi bisognerà essere abbastanza rapidi e agili con la navigazione, ma una volta fatto la pausa sarà istantanea. Sarà possibile sentire ancora la musica, ma non ci saranno passi né colpi di spada a minacciare il vostro personaggio.

Certamente un metodo leggermente macchinoso, ma in caso dovessero bussare alla porta di casa o dovesse scapparvi da andare in bagno mentre esplorate l'Interregno, saprete ora come cavarvi d'impaccio.

Intanto, Elden Ring sta spopolando anche in Italia, dove ha conquistato l'intero podio della classifica software.