Elden Ring non ha una photo mode? Una mod risolve il problema su PC

Attualmente Elden Ring non possiede una Photo Mode ufficiale, per molti giocatori una mancanza che si fa sentire considerati gli spettacolari scorci che offre l'Interregno. Non è chiaro se From Software la implementerà nel prossimo futuro, ma intanto su PC qualcuno ha pensato ad una soluzione.

Grazie a una mod creata da Otis_Inf e disponibile in maniera gratuita sulla sua pagina Patreon fino al prossimo 10 marzo: adesso su PC è quindi possibile avere accesso ad una Photo Mode personalizzata e riprendere così le immagini più belle degli evocativi scenari di Elden Ring. Grazie alla sua implementazione, gli utenti possono scattare foto utilizzando anche diverse opzioni per perfezionare al massimo la qualità visiva dell'immagine, incrementando i livelli di dettaglio e cambiando anche l'angolazione del sole.

Il modder consiglia tuttavia di installare e utilizzare la mod giocando offline, poiché il titolo diretto da Hidetaka Miyazaki utilizza un sistema Anti-Cheat. Se connessi online, infatti, l'Anti-Cheat potrebbe confondere la mod con un trucco illecito e, dunque, bannare l'utente: in caso si voglia giocare connessi alla rete, si consiglia di disinstallare la mod prima di avviare il gioco. Per adesso, però, resta il modo migliore per avere una modalità foto all'interno dell'opera, in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali da parte degli sviluppatori.

Nel frattempo sono stati risolti i problemi di Elden Ring con i controller su PC, grazie ad una patch. Inoltre, un meme su Fortnite confonde i giocatori di Elden Ring, in particolare quelli di lingua non inglese che potrebbero non cogliere il riferimento creato dalla community.