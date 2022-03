Elden Ring non rallenta su PC: ancora in testa alla Top 20 Steam

Nonostante invasori che corrompono le partite di Elden Ring su PC, l'esercito dei Senzaluce continua a dimostrare il proprio apprezzamento per l'ultima opera di casa FromSoftware.

Sull'hardware, infatti, Elden Ring non accenna ad abbandonare il primo gradino del podio nella classifica dei giochi più venduti della settimana. La nuova Top 20 resa disponibile da Steam sancisce infatti la vittoria, per la quarta settimana di fila, dell'Action RPG ambientato nel pericoloso Interregno. A seguire immediatamente sul secondo gradino è invece lo sportivo EA dedicato al calcio, FIFA 22. Infine, spazio in terza posizione per una new entry, con Syberia: The World Before che si guadagna un ottimo debutto su PC.



Di seguito, vi riportiamo la Top 20 settimanale Steam completa:

Elden Ring; FIFA 22; Syberia: The World Before; Inscryption; Age of Empires IV; Monster Hunter: Rise; Grand Theft Auto V: Premium Edition; NieR Replicant; Tom Clancy's Rainbow Six: Siege; Core Keeper; Have A Nice Death (Early Access); Red Dead Redemption II; Star Wars: Jedi Fallen Order; Call of Duty: Black Ops II; Total War: Warhammer III; Cuphead; It Takes Two; Phasmophobia; F1 2021; Sid Meier's Civilization VI Anthology;

A trovare spazio tra i titoli più acquistati sullo store di Valve, troviamo anche l'apprezzatoe diversi JRPG, tra i quali. Merito anche dei nuovi sconti Steam , dedicati proprio ai giochi di ruolo giapponesi e all'acclamato Indie.