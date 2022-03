Elden Ring non rallenta: è il sesto titolo più giocato di sempre su Steam!

Mentre gli analisti ipotizzano la vendita di ben 10 milioni di copie di Elden Ring in una sola settimana, l'epopea firmata da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin taglia un nuovo traguardo.

Stando infatti alle stime diffuse dal database di SteamDB, infatti, l'Action RPG FromSoftware costituirebbe ora il sesto titolo più giocato di sempre dalla community Steam. A certificarlo, sono i dati ricavati dallo stesso portale di Steam DataBase, che colloca Elden Ring tra Cyberpunk 2077 e New World. Un risultato raggiunto grazie al suo ultimo picco certificato, che ha visto sintonizzati in contemporanea sull'Interregno ben 953.426 giocatori nello stesso momento.



Di seguito, potete trovare la Top 30 complessiva proposta da Steam DB:



1. PUBG: Battlegrounds: 3.257.248 giocatori attivi in contemporanea;

2. Lost Ark: 1.325.305 giocatori attivi in contemporanea;

3. Counter-Strike: Global Offensive: 1.308.963 giocatori attivi in contemporanea;

4. Dota 2: 1.295.114 giocatori attivi in contemporanea;

5. Cyberpunk 2077: 1.054.388 giocatori attivi in contemporanea;

6. Elden Ring: 953.426 giocatori attivi in contemporanea;

7. New World: 913.634 giocatori attivi in contemporanea;

8. Valheim: 502.387 giocatori attivi in contemporanea;

9. Terraria: 489.886 giocatori attivi in contemporanea;

10. Capcom Arcade Stadium: 488.791 giocatori attivi in contemporanea;

11. Fallout 4: 472.962 giocatori attivi in contemporanea;

12. Life is Strange 2: 468.717 giocatori attivi in contemporanea;

13. Among Us: 447.476 giocatori attivi in contemporanea;

14. Postal: 412.063 giocatori attivi in contemporanea;

15. Apex Legends: 393.116 giocatori attivi in contemporanea;

16. World of Warships: 379.096 giocatori attivi in contemporanea;

17. Grand Theft Auto V: 364.548 giocatori attivi in contemporanea;

18. Hitman: 361.001 giocatori attivi in contemporanea;

19. Kathy Rain: 348.015 giocatori attivi in contemporanea;

20. Monster Hunter: World: 334.684 giocatori attivi in contemporanea;

21. PUBG: Test Server: 320.178 giocatori attivi in contemporanea;

22. Counter-Strike: 319.586 giocatori attivi in contemporanea;

23. Destiny 2: 292.513 giocatori attivi in contemporanea;

24. The Elder Scrolls V: Skyrim: 287.411 giocatori attivi in contemporanea;

25. Dying Light 2: Stay Human: 274.983 giocatori attivi in contemporanea;

26. Halo Infinite: 272.586 giocatori attivi in contemporanea;

27. Kholat: 272.019 giocatori attivi in contemporanea;

28. Yu-Gi-Oh! Master Duel: 262.689 giocatori attivi in contemporanea;

29. Mount & Blade II: Bannerlord: 248.216 giocatori attivi in contemporanea;

30. Payday 2: 247.709 giocatori attivi in contemporanea;



Nel frattempo, arrivano ulteriori aggiornamenti sul fronte delle prossime patch a Elden Ring.