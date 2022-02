Elden Ring non ha più segreti: ecco la mappa interattiva dell'Interregno

Sono trascorsi solo pochi giorni dall'arrivo nei negozi di Elden Ring, ma la community di appassionati ha realizzato in tempi incredibilmente brevi uno strumento molto utile per chi non vuole perdersi nulla dell'ultima fatica FromSoftware.

Ci riferiamo alla mappa interattiva, che può essere consultata semplicemente visitando l'apposito sito web. In questo portale è visibile l'intera mappa dell'Interregno con una tabella relativa a tutti i segreti che l'utente può decidere di mostrare o nascondere: in questo modo è possibile far spuntare sulla mappa le icone che segnalano la posizione esatta di Luoghi di Grazia, personaggi con cui interagire, dungeon e tanto altro. Si tratta questo di uno strumento che potrebbe fare la gioia di tutti coloro i quali hanno già terminato l'avventura e vogliono essere sicuri di non essersi lasciati sfuggire nulla e, perché no, avere un aiuto per ottenere tutti i Trofei/Obiettivi. Ovviamente la mappa potrebbe contenere spoiler per quello che riguarda i nomi di luoghi, nemici e personaggi, quindi vi invitiamo a consultarla solo se non temete alcun tipo di anticipazione sull'avventura targata FromSoftware.

Prima di lasciarvi al link per visitare la mappa interattiva, vi ricordiamo anche che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i consigli per muovere i primi passi nel mondo di Elden Ring.