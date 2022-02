Elden Ring non sarà sicuro nemmeno con EasyAntiCheat, secondo un esperto

Saprete sicuramente della recente chiusura dei server di tutti e tre i Dark Souls in seguito alla scoperta di una grave falla nella sicurezza che permetteva ai malintenzionati di prendere il controllo del PC dei giocatori. Stando all'utente che ha scoperto l'exploit, anche Elden Ring soffrirà dello stesso problema.

La dichiarazione arriva pochi giorni dopo l'annuncio di FromSoftware circa la presenza di EasyAntiCheat in Elden Ring. Secondo LukeYui, che oltre ad aver segnalato l'exploit agli sviluppatori ha anche creato personalmente Blue Sentinel (la mod che protegge da un centinaio di cheat i giocatori dei soulslike online), la presenza del sistema di sicurezza non avrà alcun tipo di impatto sulle problematiche individuate di recente e sarà possibile per gli hacker sfruttare le medesime falle anche nel prossimo titolo della software house.

Ecco di seguito le parole di LukeYui:

"Ho avuto l'opportunità di analizzare le linee di codice del closed network test e posso già confermarvi che ci sono numerosi crash e vulnerabilità nel netcode di Elden Ring, le stesse presenti già in Dark Souls 3! Quindi presumo ci vogliano 5 minuti affinché un cheater di Dark Souls 3 riesca a convertire i suoi script per Elden Ring e renderlo un inferno già al day one".

Ovviamente è impossibile conoscere al momento quanto sia valido il nuovo sistema di protezione del gioco contro le falle scoperte ultimamente, ma è chiaro che le testimonianze di un utente che gode di una certa stima da parte dell'intera community possano destare qualche preoccupazione sulla versione PC del titolo di Myiazaki e soci.