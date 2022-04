Elden Ring, ma non solo: quali giochi ha sviluppato FromSoftware? Scopriamoli tutti!

Il team di FromSoftware ha una storia più che trentennale, durante la quale ha portato sul mercato videoludico un ampio numero di titoli, più o meno noti al grande pubblico.

In occasione dello straordinario successo commerciale e di critica riscosso da Elden Ring, sulle pagine di Everyeye abbiamo pensato di ripercorrere il "curriculum vitae" della software house giapponese, per riscoprire ogni produzione firmata FromSoftware. Il team del Sol Levante ha infatti dato vita ad un numero davvero ampio di videogiochi, anche molto differenti tra loro.

Dagli albori legati all'Action RPG di King's Field, sino ai Mecha di Armored Core, passando per il contributo alla serie Tenchu, FromSoftware ha prestato i propri talenti ad un'ampia rassegna di progetti. A portare il team sulla bocca della community internazionale è stato tuttavia Dark Souls, ambiziosa e coraggiosa produzione destinata a segnare la nascita di un nuovo sottogenere nel campo degli Action RPG: i Souls-like. Da Bloodborne a Sekiro: Shadows Die Twice, sino ad arrivare al già citato Elden Ring, l'ascesa degli autori nipponici, ormai capitanati da Hidetaka Miyazaki, pare inarrestabile.



Per scoprire tutti i videogiochi firmati da FromSoftware, abbiamo realizzato un ricco video dedicato, che in soli 17 minuti passa in rassegna ogni produzione. Vi lasciamo dunque alla visione del filmato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, ma anche sul Canale YouTube di Everyeye. Li conoscevate tutti?