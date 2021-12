Elden Ring, ma non solo! Sabaku, Fossa e Mottura a ruota libera, tra Splinter Cell e Ueda

In occasione dell'apertura del Temporary Shop di Bandai Namco a Milano, i nostri Francesco Fossetti e Marco Mottura sono stati raggiunti da Sabaku no Maiku per una ricca chiacchierata in compagnia.

Direttamente dalla sede dello store milanese, il trio ha proposto una diretta dai toni rilassati, protrattasi per circa un'ora. Molte le tematiche affrontate: presente ovviamente all'appello l'immancabile Elden Ring, la cui presenza aleggiava nel negozio anche grazie alla grande statua raffigurante uno dei personaggi della nuova opera FromSoftware. La sessione di chiacchiere in libertà ha però superato i confini dell'Interregno, con discussioni legate anche a pietre miliari del calibro di Shadow of the Colossus, ICO e The Last Guardian. Imprescindibile poi la stretta attualità videoludica, a partire dall'annuncio di Splinter Cell Remake da parte di Ubisoft.



Se vi siete persi la diretta della trasmissione, non disperate: la replica integrale dell'appuntamento è infatti disponibile! I circa 70 minuti di chiacchierata tra Francesco Fossetti, Marco Mottura e Sabaku no Maiku/Michele Poggi possono dunque essere recuperati direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Nell'augurarvi una buona visione, vi ricordiamo che potete trovare Michele Poggi su molteplici lidi, tra i quali il Canale YouTube di Sabaku no Maiku e il Canale YouTube di Sabaku no Pureyaa.