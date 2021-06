Elden Ring: novità in arrivo il 10 giugno alla Summer Game Fest?

Omnipotent ha parlato di novità su Elden Ring in arrivo all'E3 ma secondo altri insider (tra cui Okami e Jeff Grubb) il reveal del gioco sarebbe previsto con leggero anticipo rispetto all'apertura della fiera.

Okami ha condiviso un Tweet con la data del 10 giugno, questa è stata pubblicata anche da Jeff Grubb, il quale non ha escluso possibili legami con l'evento di inaugurazione della Summer Game Fest di Geoff Keighley, fissato propio per lo stesso giorno. Come specificato da Okami però non ci sono informazioni certe in merito e il tutto deve essere preso con le dovute precauzioni, in attesa di conferme o smentite.

Sono in molti a dare per certa la presenza di Elden Ring all'E3 mentre altri reputano poco probabile l'apparizione alla fiera, con Bandai Namco che potrebbe optare per una presentazione in proprio con un trailer nei giorni che anticipano l'apertura della kermesse.

Il gioco FromSoftware è completamente scomparso dai radar dopo la presentazione, lo scorso invece trailer e immagini leak di Elden Ring hanno fatto pensare ad un possibile annuncio imminente ma le cose sono andate poi diversamente, chissà che l'estate 2021 non possa portare novità interessanti per tutti coloro che attendono questo progetto realizzato in collaborazione con George R.R. Martin.