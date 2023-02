Elden Ring, novità in arrivo? Aggiornamenti sospetti su Steam lo suggeriscono

Da diverso tempo si parla ormai di un grosso DLC in arrivo per Elden Ring, e del resto dal palco dei The Game Awards lo scorso dicembre Hidetaka Miyazaki lo aveva detto chiaramente: FromSoftware non ha ancora finito con il suo ultimo kolossal.

Nonostante diversi rumor che continuano a diffondersi regolarmente, però, al momento la compagnia nipponica non ha annunciato ancora nulla in merito a possibili grandi espansioni per Elden Ring, sebbene l'arrivo di nuovi contenuti potrebbe arrivare presto. In tal senso alcuni movimenti su SteamDB relativi ad Elden Ring negli scorsi giorni avevano attirato l'attenzione dei fan, lasciando intendere possibili novità a stretto giro per l'amato Action/RPG di FromSoftware. Ora è nuovamente SteamDB a far parlare di sé per ulteriori cambiamenti sospetti.

Come fatto notare su Twitter da Sekiro Dubi, sulla pagina Steam di Elden Ring sono comparse quattro nuove opzioni di acquisto non ancora attive e dalla natura al momento sconosciuta. L'ipotesi dunque è che FromSoftware si stia preparando a fare importanti annunci in merito, sebbene per il momento si rimanga nell'ambito delle semplici speculazioni. In ogni caso questo tipo di movimenti su Steam sono in genere il preludio a novità vicine nel tempo: non resta dunque che attendere chiarimenti o, ancora meglio, nuovi annunci dello studio nipponico in merito al futuro di Elden Ring.