Elden Ring: novità in arrivo prima dell'E3 di giugno?

Si continua a parlare di Elden Ring, uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni. Quando arriveranno nuove informazioni sul progetto? Secondo Imran Khan (ex Senior Editor di GameInformer USA) non dovremo attendere molto e "alcuni annunci" sarebbero previsti prima dell'E3 di giugno.

Khan non si sbilancia troppo ma durante un livestream ha dichiarato che "Elden Ring è vivo e prima dell'E3 ne sapremo di più", alludendo quindi ad una presentazione prima della fiera di Los Angeles, anche quest'anno in programma solamente come evento virtuale a causa della pandemia.

Recentemente Elden Ring ha ricevuto il rating PEGI provvisorio, cosa che farebbe effettivamente pensare alla necessità di ottenere una valutazione per poter ripresentare il gioco con un trailer. Al momento in ogni caso tutto tace da parte di Bandai Namco e FromSoftware, da mesi circolano rumor sul lancio di Elden Ring nel 2021 ma i diretti interessati non hanno mai confermato o smentito le voci di corridoio.

Elden Ring è stato avvistato con varie date di uscita sui siti di numerosi retailer ma nella maggior parte dei casi si tratta di semplici placeholder, in attesa di scoprire la vera data di lancio. Ne sapremo di più in primavera? Probabilmente sì, stando alle parole di Imran Khan.