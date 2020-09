Elden Ring: novità in arrivo? Spunta un link 'dubbio' sul sito Bandai Namco

La scheda ufficiale di Elden Ring consultabile sulle pagine del sito di Bandai Namco rimanda al link di un dubbio profilo social che preannuncia l'arrivo di importanti novità sul soulslike di FromSoftware.

Nella sezione della scheda di Elden Ring con i collegamenti ai principali portali social, i curatori del sito ufficiale di Bandai Namco hanno infatti inserito il link a un profilo Instagram chiamato "bandainamcoenteurope" che, una volta aperto, rivela la presenza di una sequenza di tre immagini con sovraimpressa la scritta "Elden Ring News Soon".

I dubbi sull'effettiva autenticità di questo profilo, però, sono parecchi, a cominciare dal nome scelto per rappresentarlo: lo spazio social occupato su Instagram dalla divisione europea di Bandai Namco è infatti quello del profilo "bandainamcoeu", dal quale condivide regolarmente tutte le informazioni sui titoli editi dalla multinazionale videoludica. Il portale "bandainamcoenteurope", invece, non offre alcun genere di indicazione e non sembra mostrare segni di attività, eccezion fatta per la foto profilo a tema Elden Ring, i tre post con le immagini che anticipano l'arrivo di novità sul kolossal ruolistico di FromSoftware e una descrizione che si limita a rimandare gli utenti al sito di Bandai Namco.

Dietro alla comparsa del link al profilo Instagram di "bandainamcoenteurope" sul sito di Bandai Namco, quindi, potrebbe celarsi un banale errore commesso dai suoi curatori, e non, come sperato da molti, un'operazione promozionale organizzata per suggerire l'imminente ritorno sulla scena mediatica di Elden Ring. Come di consueto, vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi della faccenda. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale sul confronto tra Dark Souls e Bloodborne per scoprire quale possa essere il soulslike più bello con cui ingannare l'attesa per l'arrivo di Elden Ring.