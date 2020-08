Elden Ring, niente novità alla Gamescom: la community si scatena su Reddit

L'annuncio di Elden Ring risale all'edizione 2019 dell'E3, poco più di un anno fa: da allora, con somma tristezza da parte degli appassionati delle produzioni FromSoftware, non vi sono stati aggiornamenti in merito allo stato dei lavori.

Il processo di sviluppo del gioco che vede collaborare per la sua realizzazione Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin è dunque al momento avvolto nel più fitto mistero. La software house autrice di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice sta infatti mantenendo il più stretto riserbo su Elden Ring, il cui unico materiale promozionale al momento diffuso continua ad essere il solo reveal trailer.

L'assenza di update non impedisce ovviamente alla community videoludica di continuare a sperare, in prossimità di grandi eventi del settore, di poter finalmente tornare a vedere il gioco in azione. Purtroppo, non è chiaro quando questo potrà accadere, ma gli appassionati non si lasciano abbattere e sono anzi pronti a ironizzare sulla propria curiosità. Il thread di Reddit dedicato a Elden Ring, in assenza di novità concrete, si mantiene infatti incredibilmente attivo, con post che cercano di sdrammatizzare l'attesa. Se anche voi siete in attesa di nuovi segnali da parte del team di FromSoftware, alcuni dei post disponibili in calce a questa news potrebbero strapparvi un sorriso! Quando sperate che possa tornare a palesarsi Elden Ring?



In attesa di scoprire se il frutto del lavoro di Martin e Miyazaki riuscirà a rientrare nel novero dei migliori giochi FromSoftware, vi consigliamo una lettura decisamente interessante. Il nostro Carmine Capobianco si è infatti cimentato nella ricerca di indizi su Elden Ring nella mitologia finlandese in un ricco speciale.