Elden Ring: le novità sul gioco di From Software e George Martin in un video

Dopo aver trionfato ai The Game Awards con Sekiro Shadows Die Twice, From Software è tornata al lavoro sul suo Elden Ring, in collaborazione con George Martin. Riassumiamo tutto ciò che sappiamo sul progetto.

In questa nostra video analisi, che s'accompagna all'approfondimento di Giuseppe Carrabba su tutto ciò che sappiamo su Elden Ring, proviamo così a riannodare il filo del discorso che gli autori al seguito di Hidetaka Miyazaki, hanno lasciato a metà dopo lo spettacolare annuncio avvenuto durante l'E3 2019.

Il silenzio assordante dietro al quale si è trincerato il team di From Software in merito al progetto di Elden Ring, d'altronde, ha alimentato tutta una serie di ipotesi e di voci di corridoio più o meno attendibili sullo stadio di sviluppo del titolo, sul suo periodo di uscita (specie dopo l'errore di traduzione del sito ufficiale) e sulle dinamiche di gameplay che lo andranno a caratterizzare.

Nell'attesa che il 2020 ci regali delle nuove informazioni su questo kolossal fantasy, ricomponiamo allora il puzzle di indizi lanciati dagli sviluppatori giapponesi sul simbolismo celtico di Elden Ring, sulle sue meccaniche ruolistiche e sulle analogie con gli altri soulslike della compagnia, il tutto per capire fino a che punto potrebbero spingersi i ragazzi di FromSoftware per fare la felicità dei loro fan e degli appassionati di action GDR su PC e console.