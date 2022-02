Elden Ring: le novità della patch 1.02 e video per l'editor del personaggio

La day one patch di Eden Ring è disponibile per il download, ma quali novità apporta l'aggiornamento di lancio? Questo update porta il gioco alla versione 1.02 su tutte le piattaforme e include una serie di migliorie e correzioni di bug.

La patch 1.01 aggiunge nuove funzioni, migliora il bilanciamento, ottimizza il gioco e migliora le performance, oltre a correggere vari errori, l'aggiornamento 1.02 invece corregge alcuni errori di battitura nei testi ed altri bug non meglio specificati, sempre con l'obiettivo di andare a migliorare la stabilità e l'ottimizzazione.

Vi segnaliamo anche la pubblicazione di un nuovo video targato VGC che mostra l'editor di creazione del personaggio, molto simile in realtà a quello già visto negli altri titoli di FromSoftware, con un maggior numero di opzioni a disposizione e nuove classi.

Il nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki esce il 25 febbraio su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5, le prime recensioni di Elden Ring sono positive e il gioco ha un Metascore che oscilla tra 94 e 97, inoltre Elden Ring è ora il gioco con il punteggio più alto di sempre su OpenCritic.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Elden Ring, ancora work in progress e senza voto in attesa del giudizio definitivo.