Elden Ring: le novità sul soulslike sono imminenti, suggerisce Jeff Grubb

Con un post condiviso dai suoi profili social, il giornalista e insider Jeff Grubb torna a fornire delle anticipazioni su Elden Ring suggerendo l'arrivo a breve di importanti novità sull'attesissimo soulslike di FromSoftware.ì

In uno dei suoi ultimi interventi su Twitter, il redattore di VentureBeat ha affrontato l'argomento cogliendo al volo l'occasione offertagli da un messaggio di Nibel con una simpatica analogia tra l'hype crescente dei fan di Elden Ring e l'ottovolante finanziario scatenato su Reddit con il sorprendente caso dello Short Squeeze sulle azioni di GameStop a Wall Street.

Riallacciandosi al post condiviso da Nibel con la finta immagine di un andamento azionario crescente per l'attesa legata all'arrivo di novità su Elden Ring, Grubb ha risposto che "presto quelle azioni dovrebbero schizzare alle stelle".

A chi ci segue, ricordiamo che il giornalista di VentureBeat non è nuovo a questo genere di anticipazioni. A metà dicembre del 2020, Grubb intervenne in un podcast per chiarire i dubbi di chi, allora come oggi, continua a interrogarsi su che fine abbia fatto Elden Ring per precisare come, in base alle proprie fonti, occorra avere ancora un po' di pazienza prima di ricevere un importante aggiornamento sullo sviluppo del kolossal action ruolistico degli autori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice.