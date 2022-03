Anche Elden Ring ha la sua nude mod: disponibile a due settimane dal lancio

Come ormai sempre più spesso accade con i titoli pubblicati su PC, anche Elden Ring ha ricevuto la sua personale nude mod, pubblicata a 14 giorni dal lancio del nuovo action-RPG curato da FromSoftware.

La mod in questione andrà ad agire soltanto sui personaggi femminili che popolano il mondo di Elden Ring, tuttavia è abbastanza probabile che lo stesso trattamento verrà riservato a breve anche per quelli maschili. Realizzato da Sakura4, il contenuto è scaricabile tramite il portale NexusMods. Una volta scaricata, è possibile installare la mod sostituendo i file presenti di default in "ELDEN RINGGameparts" con i file nella cartella mod_files (probabilmente sarà bene fare prima un backup dei contenuti originali).

Una seconda mod è stata pubblicata dal membro del forum di Lover's Lab jmedia7, e stando ai colleghi di Dark Side of Gaming, sembra si tratti di un lavoro di qualità leggermente superiore rispetto al precedente che vi abbiamo segnalato.

Tra le altre mod per PC a cui potreste essere interessati, vi ricordiamo anche quella che vi permette di mettere in pausa (sebbene sia stato scovato un trucco per sospendere la partita in Elden Ring su tutte le piattaforme). Intanto Elden Ring spopola anche negli USA, dove quest'anno è secondo soltanto a Call of Duty Vanguard.