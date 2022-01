Elden Ring, numero di filmati con NPC almeno al pari di Sekiro: parla il producer Kitao

Cresce sempre più l'attesa per Elden Ring, ormai a circa un mese dal debutto ufficiale. Dopo aver confermato che l'action-RPG diretto da Hidetaka Miyazaki è in fase Gold, FromSoftware continua a far luce su alcuni aspetti della nuova produzione dello studio nipponico.

In occasione del Taipei Game Show, il producer Yasuhiro Kitao ha svelato qualche dettaglio in più riguardo agli NPC di Elden Ring, soffermandosi sul numero di "filmati di conversazione" a cui assisteremo e sugli ambienti in cui i diversi personaggi del mondo di gioco co-ideato da Miyazaki e George R.R. Martin andranno a riunirsi.

Prendendo spunto da una domanda posta da un appassionato presente al Taipei Game Show, Kitao traccia un parallelo con Sekiro Shadows Die Twice, ed anticipa inoltre alcuni dettagli riguardanti un grande salone con al centro una tavola rotonda che fungerà da luogo di incontro tra le varie personalità che incontreremo nei panni del Senzaluce.

"Se ricordo bene, non c'erano molte sequenze cinematiche in Sekiro, ad eccezione di quelle che anticipavano le battaglie con i boss, quindi presumo che la domanda faccia riferimento ai filmati di conversazione con gli NPC", la replica di Kitao. "Ci sono molti NPC in anche questo titolo. C'è anche un luogo nel gioco noto come Roundtable Hold, dove diversi personaggi si riuniscono e si può parlare. Le conversazioni in questo tipo di luoghi, che naturalmente si legano tutte alla storia generale del gioco, dovrebbero fornirvi molto divertimento. Se stai immaginando qualcosa sulla falsariga del volume presente in Sekiro, dovresti rimanere soddisfatto, direi". Il salone a cui fa riferimento Kitase è già stato mostrato negli scatti ufficiali di Elden Ring, e in molti sono convinti che fungerà da HUB centrale per il nostro protagonista.

Il producer ha poi voluto così concludere il suo intervento: "Questi NPC hanno tutti i loro legami con il mondo di Elden Ring e, invece di rendere esplicita la trama principale tramite il testo, abbiamo ritenuto che fosse più divertente ed edificante per il giocatore [ottenere] informazioni chiave tramite le linee di dialogo di questi personaggi".



In attesa del lancio previsto per il 25 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, FromSoftware ha svelato quanto durerà Elden Ring.