Elden Ring: nuove mod permettono di giocare come Darth Vader, Link, Cloud e tanti altri

La possibilità di installare mod nella versione PC di Elden Ring sta spingendo sempre più utenti a sviluppare nuovi contenuti per il titolo FromSoftware. Di recente sono emerse anche numerose mod che consentono di sostituire il modello del protagonista con quello di personaggi appartenenti a serie cinematografiche, anime e videogiochi di successo.

Una di queste è sicuramente Darth Vader's Suit, la mod che rimpiazza una delle tante armature presenti nel gioco con l'abito del famosissimo villain di Star Wars, il quale potrebbe persino impugnare una luminosissima spada laser rossa tramite l'ausilio di ulteriori mod. Zoro One Piece Mod è invece un altro pacchetto che, una volta installato, consente ai giocatori di esplorare l'Interregno nei panni dell'abilissimo spadaccino dai capelli verdi e il cui modello è realizzato in maniera molto fedele all'anime.

Chi preferisce utilizzare personaggi a tema videoludico può optare invece per la mod di Link da Zelda Twilight Princess, la quale può essere abbinata ad altre mod dello stesso autore grazie alle quali si possono inserire nel gioco anche la spada e lo scudo iconici dell'eroe Nintendo. Non è però finita qui, perché la comminuty ha deciso di dare libero sfogo alla creatività, riproducendo i modelli di Max Caulfield da Life is Strange, Claire Redfield da Resident Evil e Cloud Strife in versione Final Fantasy 7 Remake.

Se invece non avete la possibilità di giocare su PC, potete creare Kratos nelle versioni PlayStation e Xbox di Elden Ring semplicemente utilizzando l'editor del personaggio.