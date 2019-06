Elden Ring è il nuovo gioco realizzato da From Software e Martin? Avvistato un artwork!

È ormai da diverso tempo che si parla di un fantomatico "Project Rune", nuovo titolo di Casa From Software, nato da una collaborazione tra la software house nipponica e nientemeno che George R.R. Martin.

Le ultime indiscrezioni legate a questa intrigante speculazione delineavano il quadro di un mondo di gioco dark fantasy, intriso di cultura celtica e con diversi personaggi giocabili. Ora, a gettare ulteriore benzina sul fuoco, giungono nuovi rumor! Fonte di questi ultimi è il noto insider videoludico "ZhugeEx", noto su Twitter come "Daniel Ahmad". Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, quest'ultimo ha condiviso sul proprio account Twitter alcuni cinguettii decisamente intriganti. Al suo interno sono presenti diverse dichiarazioni. L'insider indica in "Elden Ring" il titolo ufficiale del nuovo gioco, il quale ospiterebbe un "mondo creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin". Tra le piattaforme supportate vengono indicate Playstation 4, Xbox One e PC. Infine, uno dei Tweet riporta un presunto artwork o concept art legata al gioco: potete trovare il tutto nei cinguetti presenti in calce a questa news.



Anche in questo caso, non possiamo non ricordarvi che stiamo parlando di rumor e presunti leak, i quali possono rivelarsi imprecisi o totalmente errati. Per sapere con certezza quali progetti sono in corso di sviluppo presso From Software non possiamo fare altro che attendere che la Software House decida di renderne partecipe il pubblico.