Elden Ring, nuovo leak: è questa la prima immagine ingame?

Un utente anonimo del controverso forum di 4Chan asserisce di essere in possesso di una serie di informazioni su Elden Ring e, per "dimostrarlo", ha condiviso in rete una presunta immagine che mostrerebbe, per la prima volta, delle scene di gioco tratte dall'attesissimo soulslike di Bandai Namco e FromSoftware.

Lo scatto proposto dal sedicente leaker immortala un guerriero che impugna una spada e indossa un mantello con un cappuccio che ne copre il volto. La scarsa risoluzione dell'immagine non ci permette di scorgere ulteriori dettagli: oltre all'enigmatico cavaliere mascherato, nella foto si nota però la presenza di un getto di lava o di una lingua di fuoco che, se osservata con attenzione, sembra celare la sagoma (comunque indistinguibile) di un qualche tipo di creatura elementale.

L'immagine in questione viene accompagnata da una serie di informazioni che si limitano a riprendere i leak più recenti e i rumor sulla mappa con ciclo giorno/notte, sui quali preferiamo soprassedere in considerazione della scarsa attendibilità di questo genere di anticipazioni. La foto condivisa su 4Chan, però, merita attenzione poiché non sembra provenire da altre fonti note, o almeno questo è stato il responso di Google Immagini dopo aver cercato degli scatti corrispondenti e tentato di risalire all'autore originario.

In attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti, fateci sapere che cosa ne pensate di questa foto leak, ma prima vi rimandiamo al nostro ultimo speciale che riassume i rumor su gameplay e storia di Elden Ring.