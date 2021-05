Elden Ring, il nuovo video leak si diffonde: niente pace per il gioco From Software

Risale all'edizione 2019 dell'E3 losangelino la presentazione ufficiale della nuova opera a firma From Software, svelata al pubblico con un primo trailer dedicato e la conferma della partecipazione di George R. R. Martin alla sua realizzazione.

Da allora, tuttavia, di Elden Ring si sono completamente perse le tracce, con la software house nipponica che non ha offerto ulteriori aggiornamenti sullo stato dei lavori o su di una indicativa finestra di lancio. Il lungo silenzio stampa da parte di From Software è proseguito ininterrotto anche durante gli ultimi mesi, nonostante il diffondersi in rete di un presunto gameplay trailer leak di Elden Ring. Il filmato ha fatto la sua comparsa per mezzo di molteplici clip video, susseguitesi nell'etere a breve distanza l'una dall'altra.



Ora, un ulteriore breve estratto del filmato sembra essersi fatto strada in rete, insieme a possibili indizi su di una uscita di Elden Ring entro l'aprile 2022, ovvero entro la fine dell'anno fiscale corrente. Apparso in origine su 4Chan, la clip ha ora raggiunto anche i lidi di Reddit, dove è divenuta accessibile al grande pubblico:

Al momento, lo ricordiamo, non è chiara la natura del materiale video trapelato nel corso degli ultimi mesi. Per informazioni certe e confermate in merito a quelle che saranno le caratteristiche di Elden Ring, non resta altro da fare che attendere comunicazioni da parte di From Software o Bandai Namco.