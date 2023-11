Elden Ring in offerta al prezzo più basso di sempre con il Black Friday

Elden Ring, il gioco action RPG sviluppato da FromSoftware, a circa un anno e mezzo dalla sua uscita ufficiale, non è mai sceso troppo di prezzo e su Amazon oggi abbiamo trovato una promozione molto interessante per acquistarlo ad un prezzo scontato, vediamo il prezzo per tutte le console.

Il titolo, uscito il 25 febbraio 2022, è acquistabile su Amazon a 39,99 euro per PS4 e per PS5 o 56 euro per Xbox One e Series X, invece di un prezzo di listino di 69,99 euro, di seguito i link per acquistarlo:

Nel gioco è presente un sistema di crafting, numerosi oggetti per il recupero della salute, la presenza di un sistema di viaggio rapido che permette di raggiungere istantaneamente vari luoghi chiave, la gestione della morte è un mix tra quanto visto in altri souls, il combat system è molto vario grazie all'utilizzo di abilità speciali, la longevità dovrebbe attestarsi sulle 60 ore di gioco per la sola quest principale.

Vi invitiamo a recuperare la nostra recensione, nella quale lo abbiamo definito come "il migliore gioco di From Software", un vero e proprio capolavoro.