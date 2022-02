Elden Ring Offline la notte del 1° marzo: orario della manutenzione programmata

FromSoftware e Bandai Namco Entertainment hanno appena fatto sapere che domani 1° marzo i server di Elden Ring verranno messi offline per consentire agli sviluppatori di eseguire una manutenzione e migliorare alcune funzionalità multiplayer. L'orario di inizio dell'operazione varieranno da piattaforma a piattaforma.

Cominciamo subito con la buona notizia: la manutenzione programmata dei server di Elden Ring non durerà più di un'ora e verrà condotta quando in Italia sarà notte fonda, dunque il disagio dovrebbe risultare nullo per la maggior parte di voi.

Elden Ring | Manutenzione programmata il primo marzo

PS4 e PlayStation 5: dalle 03:00 alle 04:00

Xbox One e Xbox Series X|S: dalle 04:00 alle 05:00

PC Steam: dalle 05:00 alle 06:00

Durante le operazioni i server di Elden Ring saranno irraggiungibili, dunque non sarà possibile giocare in cooperativa, sfidare altri giocatori e visionare i messaggi lasciati nel mondo di gioco dagli altri Senzaluce. La campagna e tutte le attività per giocatore singolo, chiaramente, continueranno ad essere accessibili.

Lo scorso weekend Elden Ring ha dato il benvenuto alla patch 1.02.1 su PlayStation 5 e PC: sulla console di nuova generazione ha risolto un bug che causava la chiusura inaspettata dell'applicazione in determinate condizioni, mentre su Steam ha corretto i problemi di avvio scatenati dal sistema Easy Anti Cheat, ha migliorato la rilevazione dei movimenti del mouse e ha ridotto il numero di file che necessitano di essere caricati all'ingresso in una nuova area.