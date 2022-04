Elden Ring, oggi niente multiplayer: arriva l'aggiornamento 1.04

Protagonista di un inarrestabile successo, Elden Ring è stato il gioco più venduto a marzo 2022 in tutta Europa, titolo che si era già conquistato nel corso di febbraio.

Grazie al supporto post lancio offerto da FromSoftware, l'Action RPG non manca di aggiornarsi, con un nuovo update in dirittura di arrivo. Con la giornata di oggi, martedì 19 aprile 2022, il team di sviluppo ha infatti in programma la pubblicazione della patch 1.04 di Elden Ring. Per garantire la corretta implementazione dell'update, la software house nipponica ha annunciato la temporanea sospensione delle attività dei server, con conseguente disattivazione del comparto multiplayer.

Le procedure di manutenzione, nello specifico, avranno inizio alle ore 10:00 del fuso orario italiano. Il processo dovrebbe richiedere circa un'ora di tempo per essere completato, con il ritorno online di Elden Ring atteso dunque per le ore 11:00 circa. La pubblicazione della patch 1.04 interesserà tutte le piattaforme di pubblicazione dell'Action RPG, tra PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Per il momento, FromSoftware non ha offerto dettagli su quelli che saranno i contenuti della nuova versione del gioco, con le note della patch che saranno pubblicate solamente al termine della manutenzione.



