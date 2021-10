Elden Ring e oltre: Kadokawa e FromSoftware stringono un'alleanza con Tencent

I dirigenti di Kadokawa, l'azienda madre di FromSoftware (gli autori di Dark Souls attualmente al lavoro su Elden Ring), annunciano di aver stretto un'alleanza strategica con Tencent che porterà alla creazione congiunta e al consolidamento di "nuovi giochi e progetti multimediali".

Nell'annunciare questa partership pluriennale con il colosso tecnologico cinese, i vertici della corporazione di Tokyo riferiscono che il consiglio d'amministrazione di Kadokawa ha già ratificato gli accordi che sanciscono l'alleanza tra Kadokawa e Tencent Group.

Per effetto di questa partnership, verranno emesse delle nuove azioni sottoscritte da entrambe le parti, con la promessa di avviare al più presto un percorso congiunto finalizzato alla "creazione costante e alla diffusione globale di una ricca e unica collezione di proprietà intellettuali, un portafoglio diversificato di libri, film live action, anime, piattaforme di contenuti generati dagli utenti e videogiochi. Kadokawa ritiene che una delle sue maggiori sfide sia quella di rafforzare lo sviluppo e l'implementazione a livello globale delle proprie IP, con il rafforzamento della propria posizione di mercato nel settore dei videogiochi".

A prescindere dall'aumento di capitale e dell'accresciuta quota di partecipazione azionaria di Tencent, Kadokawa manterrà la propria indipendenza: di conseguenza, l'alleanza tra i due colossi dell'intrattenimento asiatici non dovrebbe riflettersi nello sviluppo dei progetti in essere, su tutti l'attesissimo soulslike Elden Ring. Si tratta quindi di un'operazione di carattere squisitamente finanziario e, quindi, diversa da quella avviata nei mesi scorsi da Tencent per acquisire Sumo, gli autori di Hood Outlaws & Legends e Sackboy Una Grande Avventura.