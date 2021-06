Elden Ring: Omnipotent sembra darlo per certo al Summer Game Fest di domani

La nuova edizione del Summer Game Fest, l'evento estivo dedicato al gaming diretto e presentato dal noto Geoff Keighley, prenderà luogo a partire da domani giovedì 10 giugno e sembra che possa riservare delle grosse sorprese per i fan di FromSoftware.

Il noto insider Omnipotent, che già in passato si è rivelato essere una fonte piuttosto attendibile, sta da alcuni giorni a questa parte suggerendo che presto arriveranno novità riguardanti Elden Ring, il nuovo action-GDR diretto da Hidetaka Miyazaki presentato durante l'E3 2019 di Microsoft e mai più mostrato al pubblico.

Sembra che la logorante attesa stia per terminare, almeno stando a quanto suggerisce l'insider. Come potete osservare cliccando su questo indirizzo, Omnipotent ha pubblicato una peculiarissima gif che sembra dare praticamente per certa la presenza di Elden Ring durante l'evento kick-off di domani del Summer Game Fest. Una voce di corriodio che peraltro era stata diffusa in questi giorni anche dal solito Jef Grubb, secondo il quale "Elden Ring è in mano a Geoff Keighley", in vista della sua nuova presentazione.

Per quanto i rumor si siano fatti progressivamente sempre più insistenti, vi invitiamo come sempre a prendere con le dovute cautele quanto riportato. Vi invitiamo a sintonizzarvi domani alle ore 20:00 sul canale Twitch di Everyeye per seguire in diretta il Summer Game Fest nella speranza che Elden Ring venga finalmente portato nuovamente sotto i riflettori.