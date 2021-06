Elden Ring, Omnipotent entusiasta delle novità in arrivo: sarà all'E3 2021?

Pur non avendo ancora avuto la fortuna di ammirare il gioco in azione, è davvero tanta l'attesa attorno ad Elden Ring, il nuovo action-GDR di FromSoftware che in tanti sperano possa tornare a mostrarsi in occasione dell'imminente E3 2021.

Il noto Omnipotent aveva già suggerito nei giorni scorsi che presto avremmo potuto ricevere finalmente qualche novità sul gioco diretto da Hidetaka Miyazaki. L'insider ha deciso di rincarare la dose con un nuovo post pubblicato sulle pagine di ResetEra: con una frase concisa è riuscito ad alzare alle stelle l'asticella dell'hype degli utenti che frequentano il forum a tema videoludico: "Va bene, per l'anniversario del mio primo hype post su Elden Ring dirò questo: sono davvero entusiasta di ciò che arriverà presto". Parole che non svelano nulla di preciso, ma che inevitabilmente ci riconducono ad una possibile presentazione all'E3 2021.

Il reveal trailer di Elden Ring avvenne durante l'E3 2019 di Xbox, e chissà che gli accordi di marketing stretti tra la casa di Redmond e FromSoftware non possano essere stati prolungati per del nuovo materiale da mostrare durante il Microsoft & Bethesda Games Showcase.

Non tutti gli insider sono tuttavia concordi nel prevedere la presenza di Elden Ring all'evento digitale: Jeff Grubb, per esempio, ritiene improbabile che l'action-GDR possa tornare sotto i riflettori proprio in questa occasione.