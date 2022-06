Elden Ring, l'online non funziona: server down per l'aggiornamento 1.05

In attesa di scoprire quale sarà il futuro del genere Souls, dal team di FromSoftware arriva l'annuncio a sorpresa di un nuovo aggiornamento in dirittura di arrivo per Elden Ring.

Con il Tweet che trovate in calce a questa news, la software house giapponese conferma che l'Action RPG accoglierà presto la patch 1.05, i cui contenuti non sono ancora stati resi noti. Per garantire la corretta implementazione di tutte le modifiche previste, FromSoftware ha deciso di disattivare temporaneamente i server di Elden Ring, che al momento risulta dunque offline. Con le operazioni iniziate alle ore 8:00 circa di questa mattina, la conclusione della manutenzione dovrebbe essere in programma per le ore 11:00 del fuso orario italiano.



La pubblicazione dell'update 1.05 di Elden Ring è prevista per tutte le piattaforme di pubblicazione del titolo, dunque PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il team di FromSoftware ha confermato che le note della patch saranno rese disponibili solamente al termine delle operazioni di manutenzione. Per maggiori dettagli su questo fronte, sarà dunque necessario avere ancora un po' di pazienza.



Nel frattempo, ricordiamo che gli update di maggio hanno semplificato alcune boss fight di Elden Ring, il cui livello di sfida generale resta comunque intatto.