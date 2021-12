Elden Ring: reveal dell'Open Beta ai Game Awards 2021? Tanti dubbi sull'ultimo leak

Il recente recente Network Test di Elden Ring ha contribuito ad alimentare ulteriormente le già enormi speranze dei fan per il nuovo soulslike di FromSoftware. Un sedicente insider decide così di soffiare sull'hype degli appassionati preannunciando, ebbene sì, il relveal dell'Open Beta durante i The Game Awards 2021.

Il dibattito sulla possibile presentazione di una fase di beta testing a porte aperte per l'attesissimo kolossal roulistico degli autori di Dark Souls sta tenendo banco sui social e sui principali forum di settore prendendo spunto dalle frasi condivise da un frequentatore del chiacchierato portale di 4Chan.

A detta di questo utente che afferma di essere un anonimo "leaker di FromSoftware", l'azienda nipponica svelerà l'Open Network Test di Elden Ring con una World Premiere di un minuto che verrà mostrata in coincidenza dei TGA 2021. Per il sedicente leaker, l'Open Beta dovrebbe ambientarsi in una regione chiamata "Accademia di Raya Lucaria", un'area che, a suo dire, sarà più piccola di quella che ha ospitato il Network Test. L'anonimo insider si spinge persino a fissare le tempistiche della Beta aperta (dal 10 al 12 dicembre) e la rosa di piattaforme coinvolte (PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S).

A prescindere dalle circostanziate anticipazioni condivise, è davvero impossibile non guardare con sospetto a questo "leaker", sia in funzione dello scetticismo manifestato da altri insider più accreditati che, soprattutto, per via della mancanza di riscontri sull'attendibilità della fonte. Per la conferma o la definitiva smentita a questi rumor, non ci resta che pazientare fino alla cerimonia dei TGA 2021 a cui dedicheremo una maratona su Twitch dal 9 dicembre.