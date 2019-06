Elden Ring è open-world: design intricato, libertà ed esplorazione da From Software

Annunciata nel corso della conferenza Microsoft grazie al reveal trailer di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki evidenzia l'approccio open-world nello sviluppo del mondo di gioco.

Nell'ambito di una corposa intervista, il noto Game Director ha infatti risposto ad un'interessante domanda, in cui gli veniva richiesto di evidenziare gli elementi distintivi del progetto rispetto alle precedenti produzioni From Software, in particolare Dark Souls. In merito, Miyazaki ha dichiarato che, oltre alla proficua ispirazione fornita dalla collaborazione con George R R Martin, "la differenza più grande è il suo essere open world".

In ragione di questo elemento, infatti, "l'entità del mondo e della sua narrativa, così come la profondità e la libertà di esplorazione, sono cresciute in maniera drastica. È senza dubbio il nostro più grande titolo sino ad ora in termini di puro volume". Nel descriverlo, Miyazaki sottolinea che esistono diverse declinazioni del termine "open-world", e che ciò che ha fatto From Software con Elden Ring è stato testare il proprio approccio con un titolo dotato di "un campo ampio ed aperto in cui giocare". A quanto pare, i giocatori non dovranno farsi trovare impreparati, poichè il mondo di gioco sarà "ricco di pericoli e minacce", ma anche di zone pronte per essere esplorate: "Tra queste aree, troverete anche castelli multipiano dal design intricato e simili".

Vi ricordiamo che il gioco sarà reso disponibile su Xbox One, Playstation 4 e PC. Non è stata indicata una finestra di lancio, ma, in attesa di saperne di più potete dare uno sguardo ad una ricca galleria di immagini di Elden Ring.