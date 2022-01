Elden Ring: l'open world spingerà i giocatori ad esplorare ogni angolo

Sono sempre più numerose le informazioni su Elden Ring emerse dall'intervista ai microfoni di EDGE di Hidetaka Miyazaki, boss di FromSoftware che ha parlato a lungo del gioco e delle sue peculiarità. Tra gli argomenti trattati nel corso dell'intervista troviamo ovviamente la mappa, di cui il game designer è sicuro che ne esploreremo ogni pixel.

A differenza dei precedenti progetti della software house giapponese, Elden Ring offre ai giocatori un enorme mondo aperto e liberamente esplorabile sin dai primi momenti dell'avventura e sarà proprio questa libertà che farà leva sulla curiosità dell'utente. Ogni angolo dell'open world nasconde personaggi con i quali interagire, nemici più o meno ardui da affrontare per ottenere ricompense o splendidi paesaggi da contemplare. La presenza di tutti questi elementi in giro per l'Interregno permettono al giocatore di non annoiarsi mai durante il suo viaggio nei panni del Senzaluce e di essere continuamente invogliato ad esplorare la mappa per evitare di perdere qualcosa di importante.

Tutto questo fa parte della filosofia alla base del gioco e che più volte è stata ribadita ed evidenziata dallo sviluppatore: il giocatore deve sentirsi libero di affrontare il gioco nel modo che più gli aggrada. A tal proposito, in Elden Ring non sarà obbligatorio usare una cavalcatura.