Elden Ring: anche la OST e l'artbook ricevono aggiornamenti, ma Shadow of the Erdtree?

Nonostante l'ultimo report di Kadokawa abbia fornito indizi sulla possibile finestra di lancio di Shadow of the Erdtree, non abbiamo ancora notizie ufficiali riguardanti l'espansione di Elden Ring, svelato dalla software house di Hidetaka Miyazaki ormai quasi un anno fa.

Il publisher Bandai Namco e gli autori di Dark Souls continuano a mantenere un ostinato silenzio sull'espansione tanto attesa dalla fanbase, tuttavia ulteriori indizi sono stati scovati dando uno sguardo al database Steam di Elden Ring. Come segnalato dagli utenti su reddit, sia la soundtrack che l'artwork digitale del gioco hanno ricevuto un aggiornamento in data odierna, segno apparente di come il team di FromSoftware stia segretamente continuando ad apportare modifiche al gioco.

Purtroppo questo non ci dà alcuna conferma riguardo possibili novità in arrivo su Shadow of the Erdtree, e potrebbe trattarsi di una modifica totalmente slegata dai lavori in corso sull'espansione. Tuttavia i fan più speranzosi vogliono credere che si tratti di un segnale che le notizie sul DLC sono ormai imminenti, soprattutto se consideriamo quanto tempo è passato dall'annuncio originale, diffuso con un semplice artwork e nulla più.

Insieme alle notizie su Shadow of the Erdtree, i giocatori attendono anche aggiornamenti sull'Xbox Controller a tema Elden Ring, trapelato nelle scorse settimane ma mai svelato in via ufficiale.