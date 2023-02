Elden Ring: Panini Comics porta in Italia i due Artbook Ufficiali

Chi ama la grande mitologia dell'Interregno di Elden Ring sarà certamente felice di sapere che Panini Comics ha stretto una partnership con Bandai Namco che si concretizzerà nei prossimi mesi con la pubblicazione in Italia dei due Artbook Ufficiali del capolavoro action ruolistico di FromSoftware.

Gli emuli del Senzaluce avranno quindi modo di sfogliare i due Artbook Ufficiali di Elden Ring per ripercorrere le tappe fondamentali dello sviluppo dell'ultimo Souls attraverso i bozzetti preparatori, i rendere e gli artwork di FromSoftware, con tanto di aneddoti, descrizioni dettagliate e antefatti raccontati dagli stessi artisti al seguito di Hidetaka Miyazaki.

Il cofanetto di Panini Comics proporrà gli Artbook di Elden Ring in due volumi e quattro litografie. Il primo dei due volumi si focalizza sui luoghi più importanti ed evocativi dell'Interregno, come Sepolcride, Caelid, Liurna Lacustre e il Mondo Sotterraneo. Sempre nel primo volume è possibile ammirare una raccolta unica di illustrazioni inedite delle Classi principali del Senzaluce, dal Samurai all'Astrologo passando per il Guerriero Nomade.

Il secondo Artbook di Elden Ring si divide in tre sezioni: la prima è dedicata ai disegni per la creazione dei boss, la seconda propone le illustrazioni delle armi e la terza è incentrata sulleicone e sugli oggetti presenti nel kolossal di Miyazaki e George R.R. Martin.

I due Art Book di Elden Ring saranno pubblicati in Italia da Panini Comics a settembre. Nell'attesa di ricevere ulteriori dettagli su questi due volumi, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Elden Ring e la letteratura con i libri più importanti da leggere per immergersi nelle atmosfere fantasy dell'avventura ruolistica di FromSoftware.