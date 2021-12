Elden Ring, parla George Martin: ho creato un mondo oscuro, e il gioco sembra incredibile

Mancano ormai un paio di mesi circa al debutto ufficiale di Elden Ring sul mercato videoludico. Sul finire del 2021, lo scrittore americano George R.R. Martin, autore de Il Trono di Spade - Game of Thrones, racconta il suo coinvolgimento nel progetto di FromSoftware.

Dalle pagine del proprio blog ufficiale, il romanziere ha infatti dedicato alcune righe al nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki, raccontando la genesi del suo coinvolgimento nel nuovo progetto degli autori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice. Di seguito, trovate la nostra traduzione integrale del messaggio.

"Alcuni anni fa, Hidetaka Miyazaki e il suo incredibile team di game designer, i creatori della serie Dark Souls, mi hanno contattato dal Giappone per chiedermi di aiutarli a creare il contesto e la storia per un nuovo gioco a cui stavano lavorando. Ora, i videogiochi non sono proprio il mio campo - oh, ho giocato qualcosa all'alba dei tempi, principalmente giochi strategici come Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms, e Master of Orion -, ma questa offerta era troppo entusiasmante per rifiutare. Miyazaki e il suo team di FromSoftware stavano realizzando cose spettacolari con un comparto artistico straordinario e da me volevano soltanto un po' di worldbuilding: un mondo profondo, oscuro e vibrante che servisse come base per il gioco che avevano intenzione di creare. E come noto, adoro creare mondi e scrivere storie immaginarie.

Così ho fatto la mia parte, e l'ho consegnata ai miei nuovi amici in Giappone, e loro sono partiti da lì. E poi sono passati anni. Al giorno d'oggi i videogiochi sono produzioni grandi quanto i film (più grandi, a dire il vero) e necessitano di molto tempo.

Ma il giorno di Elden Ring è ormai a portata di mano.

E devo dirlo, sembra assolutamente incredibile.

Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022".



In attesa di poter verificare con mano le parole di George R. R. Martin, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco approfondimento dedicato alla mitologia del mondo di Elden Ring: vi aspettiamo nell'Interregno!