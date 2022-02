Elden Ring, parla Miyazaki: 'La difficoltà è nel DNA di FromSoftware e non vi rinunceremo'

Nel corso dell'ultima intervista concessa da Hidetaka Miyazaki a The New Yorker, il boss di FromSoftware ha discusso del livello di difficoltà di Elden Ring, e dei soulslike precedenti, per descriverlo come uno degli elementi più identitari e irrinunciabili della sua compagnia.

Il massimo esponente della software house giapponese esordisce nel suo discorso affermando come "cerchiamo sempre di migliorare il bilanciamento della difficoltà nei nostri giochi, ma è un aspetto che dà significato all'esperienza che offriamo. Non siamo disposti ad abbandonarlo, fa parte della nostra identità".

Sempre in merito all'elevato tasso di sfida offerto dai soulslike della sua compagnia, Miyazaki sottolinea che "non sono mai stato un giocatore molto abile, il mio eroe muore spesso. Quindi nel mio lavoro cerco sempre di rispondere alla domanda: se la morte non deve rappresentare un 'semplice' segno di fallimento, come posso dargli un nuovo significato? Come posso rendere 'piacevole' la morte? Mi spiace però che ci siano persone che pensano che sia troppo difficile superare questo aspetto nei miei giochi. Il fatto è che voglio fare in modo che ci siano quante più persone possibile che provino la gioia che deriva dal superare queste difficoltà".

A voler dar retta a Miyazaki, quindi, anche i prossimi videogiochi della compagnia saranno altrettanto difficili, come pure le possibili (e per il momento solo ipotetiche) espansioni di Elden Ring. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione in corso di Elden Ring a firma di Francesco Fossetti, con ulteriori spunti di riflessione sull'immenso open world, le meccaniche di gameplay e gli aspetti più importanti che contraddistinguono l'esperienza di gioco dell'ultimo kolossal ruolistico di FromSoftware.