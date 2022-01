Elden Ring: un particolare del cavallo sta facendo impazzire i fan

Mentre in rete sono arrivati degli interessanti filmati del castello di Stormveil, una delle tante ambientazioni di Elden Ring, la community del titolo FromSoftware sta discutendo in maniera molto animata circa un bizzarro particolare relativo alla fisionomia del cavallo, Torrente.

Un post su Reddit intitolato "Attenzione: ecco una scoperta molto importante" ha infatti dato il via ad una lunga discussione avente come protagonisti assoluti i genitali del quadrupede. Tutto ruota intorno all'analisi di un vecchio screenshot del gioco che mostra il Senzaluce mentre, in sella al cavallo, effettua un balzo sfruttando uno dei tanti luoghi della mappa che, attraverso un piccolo geyser, danno la spinta all'animale. L'angolazione nella quale è stato immortalato Torrente ha scatenato il dibattito, poiché osservando con attenzione la sagoma dell'equino non è chiaro se il suo modello poligonale includa o meno l'apparato riproduttivo. Quella che è iniziata come una burla ha scatenato una lunga discussione tra appassionati, che si sono sin da subito divisi in due gruppi: quelli che ritengono sia un effetto ottico e quelli che sono convinti che al modello in game di Torrente non manchi proprio nulla.

In attesa che il gioco arrivi sugli scaffali il prossimo 25 febbraio 2022 per una verifica, vi ricordiamo che l'utilizzo del cavallo in Elden Ring sarà del tutto opzionale.