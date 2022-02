Elden Ring, Patch 1.02.1 disponibile anche su PS5: quali sono le novità?

Diverse ore dopo aver pubblicato l'aggiornamento per la versione PC, i ragazzi di FromSoftware hanno messo a disposizione la Patch 1.02.1 di Elden Ring anche su PlayStation 5. Gli interventi effettuati sono tuttavia differenti: scopriamo assieme cosa cambia.

Gli sviluppatori non hanno fornito informazioni circa le dimensioni dell'update, ma i giocatori riferiscono un download di poco più di 200 GB. Per quanto riguarda il changelog, c'è da riportare un unico, importante cambiamento. La Patch 1.02.1 di Elden Ring per PS5 ha risolto un bug che causava la chiusura inaspettata del gioco in determinate condizioni, un intervento punta anche a ridurre la frequenza del fenomeno della perdita dei progressi. Quando Elden Ring si chiude inaspettatamente, infatti, gli ultimi dati di salvataggio rischiano di andare perduti, quindi in questo modo FromSoftware ha cercato di prendere due piccioni con una fava, in attesa di risolvere alla radice il bug dei salvataggi. Mentre aspettate, siete tutti invitati ad uscire da Elden Ring premendo il tasto Option e selezionando la voce Esci dal menu di sistema, il questo modo il gioco salva i dati senza problemi.

Su PC, la Patch 1.02.1 di Elden Ring ha invece risolto i problemi di avvio dovuti al sistema Easy Anti Cheat (EAC), ha migliorato la rilevazione dei movimenti del mouse e ha ridotto il numero di file che necessitano di essere caricati all'ingresso in una nuova area di gioco. Su Xbox siamo invece in attesa di una patch risolutiva per i problemi dell'online.